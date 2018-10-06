「北台灣媽祖文化節」最高潮 謝金燕領軍演出

慶祝「北台灣媽祖文化節」，26家宮廟的媽祖們在陣頭、花車的帶領下在桃園區市區遶境。（記者謝武雄攝）

2018-10-06 12:44

［記者謝武雄／桃園報導］由北台灣各縣市媽祖廟合辦的「北台灣媽祖文化節」，10多年來第一次由桃園主辦，今天舉行會香大典，來自11縣市、26家宮廟的媽祖們在陣頭、花車的帶領下在桃園區市區遶境，遶境的隊伍經過慈護宮、景福宮、15街庄土地公廟，將於下午3點齊聚市立田徑場，為桃園、台灣祈福，晚上則有大型晚會，由謝金燕領軍。

遶境的隊伍於上午8點在市府前廣場集合出發，而在八家將、陣頭帶領下，顯得異常熱鬧，兩旁的民眾也紛紛合十膜拜，祈求媽祖保佑。

而26座天上聖母神尊將於下午3點前陸續到達市立田徑場，並安座於展演台上，屆時桃園慈護宮主任委員吳正宗將偕各宮廟主委、董事長，向26座天后神像敬拜、會香，為桃園祈福、為台灣祈福，桃園市長鄭文燦也會率各縣市政府代表參拜，晚上則有大型晚會有謝金燕、玖壹壹、翁立友、曹雅雯、神棍樂團、草屯囝仔，卡司媲美跨年演場會等級。

北台灣各縣市媽祖會香聯誼於2006年，首度舉辦「北台灣媽祖文化節」恭請金面媽祖，從2011年起由台北市政府結合新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及宜蘭縣合作輪辦，今年輪由桃園市政府及慈護宮共同舉辦，也是10幾年來第一次到桃園；金面媽祖現奉祀於三芝福成宮，清代原奉祀於大台北天后宮，1910年三芝庄長曾石岳發現金面媽祖神尊被置於台北城內日官廳倉庫，遂於1913年將神像迎回三芝奉祀。