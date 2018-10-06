網傳10月起騎車滑手機、菸蒂落地要罰 真相就在這2條例…

近來各大社群網站平台和臉書，民眾瘋傳交通違規裁罰「新規定」，警方駁斥網路內容有誤，法條早在5年前就開始實施，裁罰金額也不對。（圖民眾提供）

2018-10-06 11:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕又是謠言！網路近來瘋傳一則交通違規裁罰訊息，「用路人開車騎車滑手機、吸菸及讓菸蒂落地，從這個月（10月）起實施且採重罰」，內容引發討論，彰化縣警察局和環保局今天闢謠澄清指出，法條早已實施5年，網路傳的罰款金額和裁罰單位都不對。

網路流傳「10月1號開始，汽機車不管是在行進間或是停紅綠燈時，只要拿出手機，有打沒打，只是看看而已，只要拿出來就會開罰，一次1000元，要打手機請停靠路邊打。駕駛汽機車只要抽菸（只要有點燃）就開罰600元，要是菸蒂一落地罰4500元，以上10月1號開始實施。請注意！」

對此，彰化縣警察局交通隊一組組長陳雯龍說，開車騎車不能滑手機，早在2013年1月1日就已開始實施，相關罰鍰汽車用路人滑手機罰3000元、機車用路人罰1000元，汽機車用路人吸菸罰600元。

陳雯龍表示，依據道路交通管理處罰條例第31-1條，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰；機車駕駛人行駛道路有上述相同行為者，處新台幣1000元罰鍰。另汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，處新台幣600元罰鍰。

陳雯龍指出，不只邊開車、騎車抽菸會開罰，抽完菸隨手丟棄菸蒂，好比說，被警察攔車須停車受檢，慌張下順手把手中菸蒂扔下，經他人舉證向環保局檢舉，可由環保局再依據廢棄物清理法開罰1200元至6000元罰鍰。

彰化縣環保局表示，依照2017年6月14日修正廢棄物清理法，第27條規定，民眾隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，環保局經查屬實可依第50條規定裁罰1200元到6000元不等。

陳雯龍說，所以，民眾若邊開車、騎車抽菸還亂丟菸蒂，同時違反道路交通管理處罰條例和廢棄物清理法，若2張罰單都開最低罰鍰，600元加1200元為1800元，也非網路謠傳4500元。