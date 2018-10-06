為不能騎而騎！癌友響應美麗人生大會師

奇美醫學中心舉辦鐵馬行活動，宣傳安寧緩和療護的觀念。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-06 11:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心今天在樹谷園區舉辦了別開生面的鐵馬會師活動，150大小朋友參加，攜手為不能騎的癌友而騎，主要是宣傳安寧緩和療護，以及即將上路的病人自主權利法，珍惜生命，活出愛與美麗。

罹患乳癌的56歲胡淑姿，經電療後，目前持續服藥控制，病情穩定，今天專程參加這場鐵馬會師活動，她表示，好不容易從地獄走出來，一定會更加珍惜自己的美麗人生。

原從事電腦設計工作的胡淑姿強調，2年前進行乳房的追蹤治療時，發現罹癌，不敢置信，加上療程的痛苦，真的很沮喪，感謝丈夫的支持，以及奇美醫護與志工的協助，讓她走出陰霾，趁著自己體力逐漸恢復，特地參加鐵馬行，流汗、健康一下。

響應「世界安寧日」，並配合奇恩病房成立10週年慶，奇美今天舉辦鐵馬行活動，號召3個院區的醫護、志工，還有癌症病友、遺屬團體等參加，來場美麗人生的大會師。

鐵馬行全程約5公里，實際體現「為不能騎而騎」的價值精神，出發前，永康總院長院長邱仲慶與佳里院長周偉倪、柳營院長黃順賢等聯手在希望之牆，寫出心願，並各自種下時空膠囊盆栽，獻上祝福，場面溫馨。

除了鐵馬行之外，現場還以園遊會的形式，規劃了寓教於樂的趣味遊戲攤位，共有15站，宣導安寧緩和醫療，還有癌症篩檢等，氣氛熱烈。