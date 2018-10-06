桃園危老條例宣導列車 9日開抵中壢

2018-10-06 10:45

［記者謝武雄／桃園報導］鑑於都更審查過程曠日廢時，針對老屋改建部分，桃園市政府近來積極推廣「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例），並委託桃園市結構工程技師公會於9日下午1點至5點，於中壢區公所3樓訓練教室，辦理桃園市老屋健檢及重建輔導宣導會，凡重建需求民眾、各區里辦公室、相關輔導團體都可自由參加。

老屋健檢及重建輔導宣導會是根據危老條例，說明桃園市目前辦理老屋結構安全評估，獎勵危險建築重建的相關法令及作業程序，今年起還委由專業團體提供現地諮詢、輔導評估及重建服務，會場還邀集專家進行專題解說，讓民眾更瞭解自宅的安全性及更新價值。

據悉，桃園推動都市更新10年，雖然獎勵容積可達50％，但審查過程曠日廢時，民間至今仍無成功案例原因，若是老屋重建，民眾選擇危老條例，雖然容積上限只有40％，但進度較都更快，堪稱是「速成班」。

危老條例原則上以35年以上、沒電梯老屋為主，若是88年底前申請建築物，經市府評估耐震無法達到最低安全等級，提出重建也可獲得重建獎勵容積，最高40％；桃園市建築物共16萬餘棟，其中屋齡30年以上建築物，共有6萬多棟，約占4成左右；由於推動老屋重建困難重重，以往按「都市更新條例」申請個案，動輒耗時十多年，去年5月10日公布「危老條例」，保守可省5年時間，是重建新捷徑。