美國近半工作恐被機器人取代 學者籲採包容性教育照顧弱勢

2018-10-06 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今天繼續在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，國內外學者及教育工作者等400多人參與盛會。韓國大學亞洲研究所與經濟學系教授Jong-Wha Lee表示，跨國研究顯示，教育擴張對經濟成長有正向作用，尤其是中等教育和高等教育，讓勞工具備足夠的技能，以應對數位科技和自動化快速發展，是創新、生產力成長及包容性勞動市場的關鍵，面對美國近半工作有機器自動化風險，勞工須發展如批判性思考、創造力等不易被取代的能力，但他也提醒應配套推動「包容性教育」，協助教育程度較低及技能不熟練勞工，以處理收入不平等等負面效應。

Jong-Wha Lee指出，先進國家包括台灣，初等教育已完成了，過往出口導向經濟發展階段重視的是中等教育，但現在不再有勞動密集產業，產業技能的需要更重視高等教育。實證研究顯示，強大的教育擴張是過去30年間經濟得以公平方式持續成長的主要原因，但熟練技能勞工的供應反映出教育程度較佳的人口大幅成長，其供應卻未能吻合於勞動市場上不斷變化的需求。

正規教育體系畢業的學生往往技能不足，也不具備與勞動市場相關的技術能力，經濟學人智庫一項調查顯示，接受調查的高階經理人有64％不滿意年輕員工的程度，52％認為技能差距阻礙企業表現，而18到25歲學生只有44％自認在學校習得足夠的技能。

Jong-Wha Lee表示，對於韓國來說，經濟的成長率有一個百分點來自教育，但教育不是國家發展唯一因素，亦需要投資和技術的進步。例如資訊和通訊技術的最新進展及加速的自動化都需要新型態的技能，機器人迅速取代人類而從事例行重複的工作，去年有學者評估，美國現有工作中有47％面臨自動化的風險，美國確實因產業界機器人使用增加而導致工作數量減少，勞工須具備廣泛技能，不只是技術能力，也包括非常態認知技能和人際交往能力、批判性思考、創造力、協作與溝通等，均是無法輕易為人工智能和機器人取代的能力。

讓勞工具備足夠的技能，教育是關鍵，教育體系應讓今日的年輕人具備「明日的技能」，而要改善學校及技能訓練計畫中的學習成果，提升教師及學校行政體系的素質則是關鍵。Jong-Wha Lee提醒，最近數十年間，快速的技術成長及貿易全球化使經濟成長，卻也擴大收入不平等，研究結果顯示，有效的人力資本政策，例如包容性教育、對教育程度較低及技能不熟練的勞工提供訓練，可抵銷國際貿易及科技創新的負面效應，在處理收入不平等是較佳政策選擇。