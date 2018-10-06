全台最詭異停車格！大家都不停的原因曝光

花壇鄉中正路郵局前10幾個機車格，大部分機車都停在機車格後方的馬路上，形成詭異景象。（記者湯世名攝）

2018-10-06 10:30

〔記者湯世名／彰化報導〕全台最詭異停車格！現行路邊機車停車格多未實施收費，不過彰化縣花壇鄉中正路郵局前10幾個機車格，卻出現僅有少數幾格有機車停放，其餘機車竟都非常有默契的全部停在機車格後方的馬路上，有民眾拍照PO網納悶詢問，在地人妙答：「因為停進去，就出不來！」

臉書社團《花壇人俱樂部》今天貼出一張照片，花壇鄉中正路郵局前出現一個詭異的畫面，亦即路面畫設有10多個機車停車格，卻只有少數幾格有機車停放，其餘全都沒人停，因為大家都把機車停在停車格後方，甚至有機車停在紅線區。

有人納悶詢問：「停格子內要收費嗎？不然怎麼都停在格子外呢？」在地人則笑稱：「你不是第一個有這個疑問的。」還有人說：「我比較想知道，要是格子後退，會不會一排直接停路中間？」更有人一針見血說，他也都停格子裡，可偏偏一堆機車都停格子後，為什麼？因為有民眾怕停進格子內會被堵住出不來，所以大家都停外面而不停格子裡，就變裡面沒人停，外面一堆違規停，「只能說素質。」還有人笑說：「最好入境隨俗。」

有民眾正解說，平日該處郵局就有大批民眾前往洽公，郵局前劃設的機車停車格數量卻不多，一旦機車格被停滿後，其他的機車族就難以停車，乾脆停在已停放機車的後方，變成並排停車，但如此一來，先停進去的機車族卻因此被堵住，久而久之，遂演變成大家誰也不願先停進格子內，都寧願停在停車格後方，會出現這種詭異畫面也就不足為奇。

彰化警分局交通分隊表示，無論停車格內有沒有停車，只要是擋住停車格，都算是併排停車，違反道路交通管理處罰條例第56條第2項，處2400元罰鍰（汽機車皆同）。