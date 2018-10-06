談日本高教 日學者：半數學生染文憑病

2018-10-06 10:02

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今天繼續在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，國內外學者及教育工作者等400多人參與盛會。日本筑波大學教授金子元久分享「日本發展與教育的過去、現在和未來」。

金子元久表示，日本在150年前展開現代化的旅程，為趕上西方國家，日本以獨特方式引進西方制度，學校體系的形式和內容雖取自西方，但經過量身修改以合適日本社會的需求，原本策略效果很大，卻在21世紀日本擬採取新發展模式時成為挑戰。

日本教育可分為3個階段，第一階段是明治維新（1870年）到第一次世界大戰，普及了初等教育；第二階段是兩次世界大戰期間，初等教育全民入學，中等及高等教育開始擴張；第三階段是二次世界大戰後，初中教育成為義務教育，高中教育幾乎涵蓋全國，到2000年的高等教育參與率已達70％，那時學生學習動機是入學考試，因為考試考高分可找到比較好的工作、有好的收入、創造較高生產力，半數的學生染有文憑病，被考試所驅動，無法有彈性的自主思考。

金子元久直言，日本被自己的成功經驗給困住，高等教育品質亦不佳，年輕人不會渴望在公司升遷，很多人不清楚自己要追求什麼，日本經濟成長率也下降，18歲人口數從900多萬人減為220萬人，且有40％學生申請就學貸款。

金子元久表示，高教量化擴張之前很成功，經濟和教育也共同成長，但這樣的模式現在已行不通，產業變動太大，過往迷信大學和在職訓練的作法必須改變，員工個人的能力變的很重要，但大學畢業生多缺乏成熟的心態，現代人才須有主動思考和表達能力，且在不同環境下持續學習，高教需要新的型態及更多資源的投入。日本愈來愈絕望，但目前仍迫切想要找到新的經濟模式，找到創新的方法。

主持人經濟部次長王美花表示，她曾去日本訪問3天，日方接待人員在行前3個月前就跟她討論，甚至還自製一張她的拜會行程大表，把交通情況列入不同應變計畫中，日本人做事的規矩和方法論很系統，日本和台灣都是文憑主義，但填鴨式教育也有不同的填鴨，對照日本商品強調品質，在全球競爭時，價格偏高，台灣產業也在思考如何兼顧品質和成本。