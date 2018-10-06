揭黑心房東致富術！ 學者爆2大骯髒招數

約在十多年前，大台北地區開始有人買老公寓，接著在隔成4到6間的獨立套房，租金可以比整間出租高一倍以上。圖為台北市大同區。（資料照）

2018-10-06 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕約在十多年前，大台北地區開始有人買老公寓，隔成4到6間的獨立套房，租金可以比整間出租高一倍以上，但有學者爆料，有黑心房東規避租金稅賦，將租屋行為地下化，甚至透過已經被租爛掉的物件，再轉賣給其他買家，這2項手段，就足以讓黑心房東致富。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊在臉書上表示，所謂一些「租屋達人」，就是用簡單的板材做隔間，用原有電線管路多拉幾個插頭，就開始做起生意，這樣回收現金很快，而且也沒幾間在報稅。章定煊說，然後市場上還出現這些達人將已經租爛掉的物件，拋售給其他的買家，他們把原本該自己應承擔的安全成本，轉嫁到房客，甚至整個社會之上，與工廠排放污染物賺環保財的概念差不多，只不過他們排放污染物無色無味，就是公共危險。

章定煊指出，台灣租屋市場最嚴重的問題，不只是租金的問題上，而是租屋品質的劣質化、黑市化才是政府當前要解決的問題，因為政府的租稅優惠再多也無用，因為優惠再多也比不過逃漏稅的零稅率。

章定煊認為，最有效解決的方法就是鼓勵民眾檢舉，現在租屋黑市有如一個很大的血管瘤，動刀快速切除最有效，但是大量得罪房東的選票失血，會讓政治人物的政治生命提前結束。