台灣精品首場親子路跑 6000人開跑邊吃邊玩

台灣精品首場國內親子公益路跑，今天清晨在高雄夢時代展開。（記者張忠義攝）

2018-10-06 08:37

〔記者張忠義／高雄報導〕「2018台灣精品親子公益路跑Happy Run」，6000名跑者今天清晨在高雄時代大道開跑，此次為台灣精品首次在國內舉辦路跑，盼藉由熱情活力的公益路跑活動，讓更多南台灣民眾體驗台灣精品的優越產業實力。

這場親子公益路跑由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦，現場眾星雲集，包括陽光甜姊藝人Janet、YOYO家族的KIWI姐姐、以及知名健身教練筋肉媽媽都出席，主辦單位也安排小朋友喜愛的吉祥物現身與民眾互動，如台灣精品福熊、高雄市政府觀光局高雄熊、高雄捷運哈比、全運會吉祥物幸福羊都現身，為活動增添幾分趣味。

約6000名跑者清晨6點自高雄夢時代出發，一路行經八五大樓等高雄知名景點，穿著台灣精品福熊跑衣的民眾讓高雄街頭充滿熱情與活力，此次台灣精品親子公益路跑規劃相當豐富，除了各式創意裝扮跑者共襄盛舉外，也推出行動式烤肉車與高雄在地美食，讓跑者一路上驚喜連連。

此外，現場民眾可以於館內親子互動體驗區近距離體驗台灣精品，體驗區展出童心園雪花拼拼樂，小朋友能輕鬆組合出比人還高的超大造型，操作過程中也能運動到全身四肢，促進動作發展同時啟發無窮創意。除現場體驗外，台灣精品館也提供專業導覽解說各產品特色，讓民眾深入了解台灣精品。