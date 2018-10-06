10/06 各報重點新聞一覽

2018-10-06 06:15

自由時報

觀塘三接若順利興建// 賴揆：可評估停建深澳電廠

台電深澳電廠更新擴建與中油觀塘天然氣第三接收站興建案，雖被視為重要能源政策方案，但外界阻力不斷，行政院長賴清德昨天在立法院答詢時拋出重要政策方向表示，若三接順利興建，天然氣發電能提升到一定比例，滿足電力供應需求，行政院也同意請經濟部評估深澳電廠停止興建的可行性。

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性侵啟能中心女院生 前組長起訴// 主管包庇 花縣府須處分

花蓮一家啟能發展中心今年六月間爆發台版「熔爐」案，該中心前行政組長張平安涉嫌性侵女院生，中心主任吳靜怡雖具社工身分，在接到院生反映後竟視若無睹，致五名院生持續遭性侵害多年。花蓮地檢署昨依妨害性自主等罪嫌將張男起訴，並認定吳女知情不報，還私下提供被害人私密資料給張平安，一併依妨害秘密罪將她起訴，未通報部份也函請花蓮縣政府社會處處分。

詳見性侵啟能中心女院生 前組長起訴// 主管包庇 花縣府須處分。

1270受難者有罪判決撤銷 總統道歉

為平復司法不公，促轉會昨隆重舉行「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，共一二七○位白色恐怖與二二八事件受難者的有罪判決公告撤銷；面對這歷史性的時刻，蔡英文總統致詞時代表政府向受難者說：「對不起，讓你們久等了」，這一天真的來得太晚，但是來得晚，總是勝過永遠不來。

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蘋果日報

按摩椅竄火毀豪宅 義美董娘怒告 判賠206萬

義美食品董事長高志尚的妻子歐瑞雲，9年前砸21萬元買下號稱按摩椅界天王的OSIM按摩椅，放在陽明山別墅2樓，想讓家人紓壓，但不到2年，按摩椅竟短路走火燒毀別墅2樓，當時高志尚的金孫才剛出生不久，火災當下人就在別墅1樓差點被火波及，高家人為此大為光火，清點發現損失高達2千多萬元，怒向OSIM製造商稻田等公司求償3377萬元，不過法院昨僅判高家可獲賠206萬餘元。

終結性暴力 IS性奴 奇蹟醫師獲和平獎

戰爭烽火中，不僅砲彈是武器，性暴力更可摧殘人命。挪威諾貝爾委員會昨公布諾貝爾和平獎得獎名單，曾一度淪為「伊斯蘭國」恐怖份子性奴的娜迪雅穆拉德和致力於醫治戰亂中性暴力被害人的剛果民主共和國醫生穆輝格同獲殊榮。挪威諾貝爾委員會指出，這是為了表彰他們在「終結性暴力作為戰爭和武裝衝突武器的努力」。

聯合報

賴清德選前突鬆口：觀塘案若過關 深澳電廠可評估停建

深澳燃煤電廠議題持續在年底九合一選舉延燒，是否繼續興建引發關注。行政院長賴清德昨天首度鬆口，指若位於桃園市的觀塘天然氣接收站案環評能通過、並順利興建且滿足用電需求，政院就能同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可能性。

1270位政治犯撤銷有罪判決 總統道歉

行政院促轉會昨天舉行首波「刑事有罪判決撤銷公告」，共撤銷一千兩百七十位政治犯的刑事判決。儀式由蔡英文總統按鈕，將象徵判決書的紙頁送進碎紙機，代表罪名不復存在。蔡總統表示，抱歉轉型正義來晚了，很多受難者沒機會見到，但「來得晚勝過永遠不來」。蔡總統也說，民主與轉型正義價值不會走回頭路，政府會以堅定態度記取歷史教訓，走向真正和解。

中國時報

剛果仁醫、婦權女將 獲和平獎

#MeToo（我也是）反性侵運動風起雲湧屆滿1周年，挪威諾貝爾委員會5日宣布2018年諾貝爾和平獎得主，由剛果婦科仁醫穆克維格（Denis Mukwege）與被迫淪為「伊斯蘭國」（IS）性奴的雅茲迪族婦權女將穆拉德（Nadia Murad）共同獲獎，以表彰他們遏止戰爭性暴力、為受害婦女發聲的努力。

買凶宅撈偏門 詐3000萬判4年

謝姓男子5年前，低價買進發生連續殺人案的北市延吉街凶宅後，偽造假交易契約，虛增買賣金額，隱匿凶宅訊息，先向樹林區農會詐貸，再詐騙趙姓金主。台北地院審理後，合議庭認為，謝施用詐術貸款獲利，依偽造文書、詐欺罪判他有期徒刑4年，沒收犯罪所得3000萬元。全案可上訴。