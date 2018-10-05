落番第三代僑親返金尋根 代祖父、父親完成遺願

年約八旬的翁卓慶（右）回憶起父親交代返鄉尋根的過程，眼眶泛起淚光。（記者吳正庭攝）

2018-10-05 23:55

〔記者吳正庭／金門報導〕祖籍金門縣盤山村的翁卓慶，今天帶著一家7口人，在盤山宗親引領下，循著當年爺爺離鄉的腳步反向而行，回到下堡翁氏宗祠向祖先磕頭、上香，一償祖父、父親遺願。

翁卓慶的爺爺翁高綿因生活所迫，在1914年前後帶著兩個10餘歲的兒子落番印尼蘇門答臘，56歲客死異鄉，獨留奶奶一人在金門；翁卓慶父親翁文茂曾一度回盤山探視，發現奶奶因經濟因素改嫁，自此與金門親人失去聯繫。

出生於1939年的翁卓慶說，爺爺過世時他還沒出生，不知道爺爺在金門還有沒有其他親人，但他很想在有生之年尋找家鄉金門盤山的親人，更想知道爺爺在金門的家，以慰翁家幾代落番印尼的思鄉之苦。

翁卓慶後來遷居中國福州，心中始終惦記著父親囑咐要帶家人回金門「認祖歸宗」的遺願；翁卓慶2014年曾隨金門同胞聯誼會返金尋根，卻因族親失聯多年，加上時間匆忙，無法如願。

翁卓慶6月透過管道寫信給金門籍立委楊鎮浯，憑著記憶中不太確定的名字，在楊鎮浯金門服務處副主任翁克強、金門翁氏宗親會總幹事翁自保協助下，終於從族譜找到脈絡。

翁卓慶帶著1家3代共7口人，循「小三通」來到金門，今天到盤山下堡翁氏宗祠，一眼瞧見最親的堂哥翁炳輝，從旁人頻頻驚訝的口吻「很像啊」，他終於確定「回家了」！

翁卓慶依禮向祠內的文昌帝君、土地公及列祖列宗上香、磕頭，雖然動作緩慢，眼睛卻快速閃動著淚光，他虔誠拿著3柱香，看了好久的祖宗牌位，彷彿告訴先人們： 「我終於做到了」。翁卓慶一家人預定明天返回中國。