台北「白晝之夜」明登場 交管資訊看這裡

路線管制圖表。（記者劉慶侯翻攝）

2018-10-05 21:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2018白晝之夜」活動6日（星期六）晚上6時至翌（7）日6時假台北市立美術館廣場－花博公園－中山北路三段－南西商圈－台北當代藝術館沿線舉行，台北市警察局為因應可能的交通流量，將進行大範圍的管制和疏導。

市警局表示，「白晝開幕式」將於6日晚間6時至7時假花博公園舞蝶館舉行。體驗活動「大人運動會」將自6日晚間11時至7日3時，在中山北路三段的民族東路至水晶情人橋下舉行。

至於展演活動「有眼不識中山活動、白雪綜藝團」自6日晚5時30分至11時在長安西路與南京西路64巷至建成國中停車場前舉行。在台北市中山北路一至三段沿線各區域靜態作品展覽，展演時間為6日晚6時至7日6時。

市警局表示，活動期間交通管制措施為：（一）6日下午4時至7日6時，於中山北路三段（民族東路至水晶情人橋下）北向兩線慢車道及海霸王後巷1線道進行交通管制。（二） 6日3時30分至11時，於長安西路（南京西路64巷至建成國中停車場前）西向外側1線道進行交通管制，另調撥西向內側1線道往東，供雙向通行。

此外，台北捷運公司將延長捷運圓山站至台北車站班次夜間營運時間至凌晨6時，參觀民眾，可多搭乘捷運大眾運輸工具前往。