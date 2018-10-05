柯文哲夫婦接力搶救命危產婦 施景中：真的

陳佩琪分享一名產婦的經歷，這名產婦在婦幼醫院產科病房，因為生產完後突然血氧下降、呼吸急促，轉由台大葉克膜ECMO小組接手急救。（圖取自陳佩琪臉書）

2018-10-05 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕小兒科醫師陳佩琪同時也是台北市市長柯文哲的夫人，今天在臉書分享，多年前曾接觸在鬼門關前因為用葉克膜成功救回的病患，感嘆醫療進步，因為葉克膜救了許多人命。文章一出獲得網友熱烈回應。

葉克膜（ECMO）是幫助大部份醫療方法皆無效的重度心肺衰竭患者，進行體外的呼吸與循環的救命醫療設備。而日前《屠殺》一書作者葛特曼（Ethan Gutmann），指控柯文哲曾赴中國教導葉克膜技術，是在活摘器官惡行中「扮演中間角色」，引發各界議論。

陳佩琪今天晚上在臉書貼文回憶，7、8年前有次在柯文哲任台大醫院醫師時的辦公桌上，瞥見一張病人寄來的感謝卡，內容是寫感謝柯文哲在ICU對她的照顧。但病人的署名卻讓陳佩琪很有印象，原來，此名病人曾在陳佩琪所在的婦幼醫院產科病房，因為生產完後突然血氧下降、呼吸急促，轉由台大葉克膜ECMO小組接手急救。生命的誕生與生命的搶救，都意外的由柯文哲、陳佩琪這對醫生夫妻經手。

原本內容提到柯文哲說，每天救治那麼多病人，ICU進進出出的， 不可能每個名字都記得。最後經陳佩琪提醒猛然想起，因為該產婦不是心臟科病人，出ICU後，轉給施景中接手。「她預後很好，很快就脫離葉克膜（ECMO）了。她很好就好，這種羊水栓塞的產婦，要是沒救回來， 唉！她剛出生的小孩怎麼辦哪？」

陳佩琪感嘆，那位產婦的小孩，現在應該已經是小一生了，想想有進步的設備和技術真好，在以前沒葉克膜（ECMO）時代，這種病致死率幾乎百分百呢！

台大婦產科醫師施景中也現身陳佩琪臉書，留言表示，「我證實這個事情的真實性」。

許多網友也在陳珮琪貼文下留言，「謝謝柯醫師和台大醫療團隊，我的孩子是你們不分晝夜的搶救，裝了兩次葉克膜命保住」、「如果有人為了爭奪權位和利益不惜催毀台灣醫療體系，絕對不會坐視不管」。

有網友也表示認識該名產婦，轉述當時看到柯P親自在ER等救護車，感動到眼涙直流。