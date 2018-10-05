把握週六白天好天氣 明晚東北風增強北部轉雨

明天白天台灣各地及澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，不妨把握機會出遊。（資料照）

2018-10-05 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕隨著康芮颱風逐漸遠離，明（6）天台灣各地及澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨；明晚起東北風增強，北部地區轉為有局部短暫陣雨，提醒民眾可把握週六白天行程出遊。

中央氣象局預報，第25號中颱「康芮」今天下午2點位於台北東北方660公里的海面上，向北北東移動，預測將先朝韓國方向、再轉往日本北海道附近前進，明後2天（6、7日）若想前往日韓的民眾，請留意航班資訊及當地天氣狀況。

溫度方面，明天各地早晚天氣稍涼，低溫約22至24度，白天高溫北部及東半部約28至30度，中南部約32度，中南部日夜溫差較大，建議早出晚歸的民眾攜帶外套備用。

紫外線方面，明天澎湖縣呈過量級，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害；基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣呈中量級；其他區域皆呈高量級。

空氣品質方面，明天受東北風影響，中部以南午後臭氧濃度偏高，中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級；高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；離島地區受中國東南沿海境外移入影響，臭氧濃度亦偏高，敏感族群外出記得戴上口罩。

氣象局也提醒，明天台灣沿海地區及澎湖、金門、馬祖仍有8到9級強陣風，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，如要從事海上作業或海邊活動須多加留意。