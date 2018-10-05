這個「椅頭」紅透透 獲日本2018 GOOD Design設計大獎

「台南紅椅頭觀光俱樂部」獲得日本2018 GOOD Design設計大獎。（擷自Good Design Award官網）

2018-10-05 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本最新公布的「2018 Good Design Award」設計大獎，由台南市政府觀光旅遊局所策劃的「台南紅椅頭觀光俱樂部」策展活動，在「地域‧社群創造」類別獲獎，深耕獨特品牌奠下名聲。

日本Good Design Award又稱為「G-Mark設計獎」，素有「東方設計奧斯卡」之稱，與德國紅點、美國Idea、if並列世界4大設計獎項，也是日本唯一針對整體設計品質進行公開評鑑的獎項，自1957年舉辦以來，今年已第60屆。

南市觀光旅遊局表示，Good Design Award以「發現、創造、共有」為理念，每年報名的作品亦近4千件，這屆共有4789作品申請，經兩次篩選後，共有1353件作品共945間企業、團體得獎，而獲獎作品可使用「G字標記」，在日本被認為是品質保證的標章。

南市觀光旅遊局表示，在台南到處都可看見紅色塑膠製的椅子，就好像是人們在說「來坐」，歡迎來台南和大家交朋友一樣，紅椅頭便是連結台南和日本的象徵，在這3年來進行許多活動、展覽、論壇等，孕育兩地長遠友情，因而獲得評審們青睞。

觀光旅遊局長王時思表示，2015年「台南－大阪」航線開航，台南以四處常見的紅色塑膠椅「紅椅頭」為形象物，發起「台南紅椅頭觀光俱樂部」網路及實體行銷活動，獲得日本民眾熱烈響應，每年在大阪公會堂活動結束後，數百張「紅椅頭」全由現場民眾打包帶走，更有連續參加3年活動的死忠粉絲，帶著自己收藏的紅椅頭來現場「認親」。

「台南紅椅頭觀光俱樂部」曾於2016獲得Shopping Design雜誌「在地文化推廣貢獻」獎、2017年獲得La Vie雜誌「10大創意展覽」獎，今年又獲得日本Good Design獎項，城市行銷連3年拿大獎。