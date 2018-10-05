「水庫騎跡」BRM挑戰賽 200、300公里長征國際認證

西拉雅國家風景區管理處長張隆城（左二）、六甲區長蔡秀琴（左一）、官田區長顏能通（右一）為首次串聯六座水庫的「水庫騎跡」自行車活動宣傳，邀車友暢遊西拉雅。（記者楊金城攝）

2018-10-05 19:57

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區在10月20日舉辦「水庫騎跡」自行車BRM挑戰賽，首次串聯台南市6座水庫，有國際認證的200公里和300公里挑戰路線，還有28公里親子路線，是南台灣今年下半年最受注目的自行車賽事。

200公里和300公里挑戰路線串聯台南市台3線、市道172、174、175線（咖啡公路）、台廿線，途經烏山頭、白河、尖山埤、曾文、南化和虎頭埤等6座水庫，暢遊山區、水庫美景。

西拉雅管理處處長張隆城說，藉由健康樂活單車活動，行銷西拉雅山區觀光和民眾對生態環境的重視。

這是西拉雅管理處第一次舉辦自行車活動，要辦就辦全台首見串聯6座水庫的BRM挑戰賽，六甲區長蔡秀琴、官田區長顏能通今天也為首次串聯6座水庫的「水庫騎跡」自行車活動站台宣傳，邀車友暢遊西拉雅。

張隆城說，今年與法國極限運動俱樂部自行車聯合會（簡稱BRM）台灣分會合辦「水庫騎跡」自行車BRM挑戰賽，也邀請6國公路好手加入車隊行列，這是國際認證的賽事，也是明年8月法國1200公里極限挑戰參與資格的熱身賽。

BRM挑戰賽將在10月20、21日登場，從烏山頭水庫出發，可上西拉雅「玩水酷─水庫騎跡」臉書粉絲團、伊貝特報名網查詢，10月10日截止報名。

28公里親子路線在10月20日也是從烏山頭出發，前往東山吉貝耍西拉雅部落學堂體驗，邊騎邊玩樂逍遙，已截止報名。

特別的是在各補給站點，管理處與在地社區準備蓮藕茶、黑糖茶、冰烤地瓜、竹炭花生等特產，提供車友補充體力。