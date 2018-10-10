天天吃好料》苗栗頭份「週二藝術」烘焙夢幻甜點

蕭文俐在蛋糕上繪畫美麗鮮豔花朵，使蛋糕猶如一個藝術品。（蕭文俐提供）

2018-10-10 08:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕隱身在苗栗縣頭份市巷弄民宅內，一間布置典雅的烘焙工作室，每天飄出誘人美味香氣，選用各式苗栗在地食材製作出如藝術品的夢幻甜點，很快就在網路上打響名號。「週二藝術」烘培工作室創辦人蕭文俐、黃祺閔表示，他們賣的不只是單純的甜點，同時也是富有故事的文創商品，希望讓顧客用味蕾重新認識苗栗。

精選來自產地公館、且要求下午5點以後採收的檳榔心芋頭，利用古法製作，將芋頭刨絲、蒸熟、再不斷攪拌，製作成香郁濃稠的芋泥，再用紮實的蛋糕包覆捲成誘人芋泥捲，不加一絲化學香精，每一口都吃到紮實綿密、帶顆粒感的芋頭泥，天然好滋味令人一口接一口。

「早上的芋頭水分過多，經過一天太陽曝曬，在日落前採摘下的芋頭口感才會緊實綿密。」走遍苗栗各大農場，尋找品質最佳的食材， 黃祺閔說，自己在國外待了10年，深感台灣無愧水果之國美名，尤其苗栗地理氣候更造就最優質的農產及水果，踏在農地間猶如在「尋寶」，俯拾皆是別人看不見的珍稀。

與沿用傳統耕法防治蟲害的農友合作，將量少價貴的大湖豐香草莓豪邁的夾入蛋糕內，另還選用大湖鄉農會推出的秘密新品--草莓果乾及草莓粉，烘烤出令人少女心噴發的大湖草莓熊達克瓦茲，甜而不膩又酥脆的口感，草莓香氣在舌尖綻放，一推出就收到爆滿訂單。

「週二藝術」的靈魂人物蕭文俐，捨棄科技大廠助理工程師的工作，懷抱藝術設計的熱忱先投入花藝，後又自學出師，巧手練就烘焙好手藝。她將各式在地農產、水果，用美感設計的眼光，結合花藝靈感，製作出一個個宛如藝術品的精緻甜點。

父親在頭份市農會工作的蕭文俐，為幫農會推廣在地優質黑豆，煞費苦心嘗試以各種食材搭配，最後才想到以黑豆結合燕麥，搭配蔓越莓果乾，最後再加上起司點綴，製作成令人驚豔的黑豆燕麥司康；另外還研發黑豆布丁，滑嫩的布丁與細緻的黑豆沙，迸出清爽微甜的絕妙滋味，也成為OL下午茶的最愛。

蕭文俐也經常面對來自客戶給的「考題」，過去曾有個運動國手媽媽，盼讓孩子度過難忘生日，但因為孩子對許多食材過敏，在市面上很難找到合適的生日蛋糕，特地找上「週二藝術」量身訂做客製化蛋糕，蕭文俐絞盡腦汁，利用紅葡萄生乳酪，搭配地瓜、橙片、火龍果，製成特製健康蛋糕，一圓媽媽愛子的心願。

「週二藝術」販售的不僅是甜點，更希望向外界呈現出結合農產、藝術、美食的文創品，讓每件甜點背後都有一段專屬的故事，同時也承接起農友對土地的情感，蕭文俐與黃祺閔用猶如匠人般的精神投入精緻甜品製作，盼讓各地的顧客透過味覺及視覺認識苗栗的美好。

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