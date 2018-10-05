海灣之夜與世界最美麗海灣音樂會 相互尬場

2018-10-05 21:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處的「澎湖最美麗海灣音樂會」，今日與澎湖縣政府的「海灣之夜電音派對」同步登場，相互尬場並打對台，讓許多民眾不解，但澎管處的澎湖最美麗海灣音樂會是因颱風延期，才會與縣府活動撞期。

今日在馬公觀音亭登場的「2018寶島仲夏節」澎湖最美麗海灣音樂會，由交通部觀光局主任秘書林坤源、澎管處長陳志賢、環保局長馬金足等共同主持，現場並邀請150位民眾，參加環境清潔日加入守護海灣的行列，以「海角七號電影」阿嘉聞名的藝人范逸臣，也捲起衣袖加入淨灘行列。活動結束後，搖滾歌手范逸臣、知名創作女歌手魏如昀及音樂才女爵士女聲林宜融與多組樂團跨海登場演出。

另場澎湖縣政府配合世界最美麗海灣嘉年華在澎湖，第2場「世界最美麗海灣嘉年華遊行」晚間由中正國小集結出發，並在馬公第一漁港遊艇碼頭舉行「海灣之夜電音派對」，有澎湖限定海味快閃市集及超強卡司助陣的海灣電音派對，讓國內外民眾一起High翻澎湖灣。

海灣之夜現場澎湖限定海味快閃市集，集結富具澎湖在地特色的設計小物與小農美食，將提供多種採用新鮮食材、海鮮風味、澎湖特產所特製的美食，包含純手工風味麵線、干貝醬、石鯝肉包、風茹茶、仙人掌冰、炸冰淇淋等，復古又時尚的風味，在初秋的第一漁港遊艇碼頭，打造專屬澎湖海灣之夜電音派對。