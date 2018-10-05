興大男宿餐廳大改造超美der 男大生也揪團下廚

興大改造宿舍地下室成廚房，學生能開伙，開心煮、健康吃。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-10-05 21:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學5棟男生宿舍有40年歷史，今年暑假完成第3棟宿舍改造，特別在宿舍地下室近230坪的空間增設廚房、客廳、閱讀區、交誼廳及練舞區等多功能使用，今天入厝，學生揪團開伙慶祝，三餐老是在外的學生，開始自己下廚，吃得更安心，還能交流感情。

今年暑假改建「智齋」全棟及「禮齋」地下室，總經費約3000多萬元，改造後的智齋有77間4人房及14間雙人房，而禮齋在去年完成改造，今年再度裝修地下室，打造溫馨舒適的交誼空間，學務處舉辦入厝活動，校長薛富盛發送200份小禮物給住宿生，一同歡慶入住新厝。

興大說，國內宿舍大多未設廚房，或僅有簡單的加熱區，但學校陸續接到不少學生反映有開伙煮飯需求，特別是素食、回教徒或有特殊飲食需求的學生更為迫切，有些同學甚至就到校外找有廚房的公寓租屋。

校方回應學生需求，營造家庭氛圍的住宿環境，特別增設廚房，在禮齋地下室設置小廚房，有電熱爐、烤箱、微波爐、電鍋、流理台、餐桌，客廳則有沙發與50吋電視，還有閱讀區及寬敞的木地板區，供學生練舞、運動伸展或看書聊天。

揪團共食的學生在廚房開伙，下廚料理，有人則看電視、聊天等開飯，就像一家人，興大機械所張同學說，平時在家就負責煮飯，現在跟室友相約開伙，一起吃飯，菜色新鮮美味又便宜。吃素的沈同學說，宿舍能開伙，對於素食或是在吃健身水煮餐的人來說很方便，自己煮的餐費節省很多。

興大男宿現有5棟樓舍，取名仁齋、義齋、信齋、禮齋、智齋，分別有42至38年歷史的鋼筋混凝土建築，兩年前興大每年完成1棟男宿整修，首棟仁齋內部裝潢走現代素雅風、第2棟禮齋走日式禪風、第3棟智齋為北歐簡約風，年年設備升級。

學生在宿舍廚房開伙，開心煮、健康吃。（記者蔡淑媛翻攝）

興大男宿生揪團開伙，不再三餐只能外食。（記者蔡淑媛翻攝）

興大男生宿舍「禮齋」樓的地下室，改造成廚房、閱讀區、客廳、練舞場等多功能使用。（記者蔡淑媛翻攝）

興大男生宿舍「禮齋」樓的地下室，改造成廚房、閱讀區、客廳、練舞場等多功能使用。（記者蔡淑媛翻攝）