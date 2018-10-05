大潮州人工湖成功補注地下水 蔡總統肯定

總統蔡英文今天視察大潮州人工湖。（記者羅欣貞攝）

2018-10-05 18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕引林邊溪水補注地下水以減緩地層下陷的「大潮州人工湖」，第一期工程已於6月完工，屏東縣政府監測5月到8月引注了2600萬噸溪水，讓鄰近地下水位從34公尺上升到68公尺，初步成效相當不錯；總統蔡英文今天（5日）下午至人工湖監測中心視察，對成果表示肯定，認為第二期計畫要繼續展開。

屏東縣政府在萬隆農場推動地下水補注人工湖及滯洪池，第1期計畫共14億，於102年3月29日動工，主要工程設施包括取水工程、固床工程、輸水渠道工程、第1期湖區工程（調節池1座及沉澱池2座）、監測中心及系統工程與環境綠美化工程等，於107年6月底全部完工，是目前國內僅有的此類型計畫，也是目前東南亞地區最大型的人工湖補注地下水計畫。

屏東縣長潘孟安表示，本計畫以國土復育與水資源保育為思考方向，將林邊溪洪水期多餘豐沛之地面水，導引至人工湖儲存，再利用該地區入滲效果佳之特殊地質條件進行地下水補注，不但可大幅涵養地下水資源外，同時可提高沿海區域之地下水水位，防治屏東沿海地區之地層下陷及抑制因地下水超抽所造成海水入侵情形，對於國土復育有正面助益。

總統蔡英文相當肯定該計畫，當場詢問計畫催生者屏東科技大學工學院長丁澈士，能否用在台灣其他地方，丁澈士回答台灣西南沿海都可以；蔡總統接著說，很高興在極端氣候下，台灣可以找出這樣的方法，希望效益評估盡快完成，接著就可展開第二期計畫，並引用到其他縣市地區。

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