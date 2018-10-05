私校轉型預官儲訓大學 今與暨中結盟喊出「27歲前賺6千K」

2018-10-05 22:59

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕轉型為預備軍官儲訓大學的國防部南亞ROTC專業大學，今天與南投縣的國立暨大附中締結策略結盟，簽訂「國防培育班」合作協議書，該校學生升高三時通過智力和體能測驗即可簽約，每月3000元生活獎勵金，唸該大學4年， 每月領1萬2000元到2萬4000元，畢業後服役5年可退伍，該大學喊出「27歲前賺進600萬元」的誘人數字。

由私立科大轉型的國防部南亞ROTC專業大學，與國防部簽約培訓預備軍官，該校有11個科系，在該校就讀4年就可到該校。該校今天到國立暨大附中簽訂「國防培育班」合作協議書，1名立志唸軍校的高一女生還來一起拍照，但這女學生要到升高三前通過智力和體能測驗才能取得「準就學資格」。

這所預備軍官儲訓大學，今天跟暨大附中締盟後，該校學生有興趣當職業軍官者，一旦取得資格，高三就可每月領3000元的生活獎勵金，就讀大學4年全部免學雜費及住宿費，並補助書籍費5000元。另每月提供1萬2000元到2萬4000元的生活費，其中要2萬4000元必須學測在45級分以上。畢業後服役5年，從少尉授階，起薪近5萬元，從高中到27歲退伍可賺600萬元。

暨大附中校長張正彥表示，該校有1名高一女生，就是國中畢業時聽該暨中會與預備軍官儲訓大學簽約，因此決定就讀。高中生若未來想當軍人的，就讀國防培訓專班的確也是另一種不錯的選擇。