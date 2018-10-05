醫病》醫檢師罹類風濕關節炎 腳腫如象拍打恢復

2018-10-05 22:54

［記者黃旭磊／高雄報導］醫檢師罹患類風濕性關節炎，病腳曾腫如象腿，經綿密順拍物理治療恢復健康。

醫檢師蔡雪（52歲）任職中部醫院，輪班日夜顛倒，年輕時每年存錢自助旅行，於歐洲與非洲留下足跡，與軍醫男友婚後搬到高雄定居工作，產下次子後離開職場，養育孩子壓力讓免疫系統亮紅燈，雙腳關節從膝蓋到腳踝輪流腫脹疼痛，就醫檢查為類風濕性關節炎。

蔡雪今天（5日）說，自身醫療專業，丈夫又從醫，病重到膝蓋腫得像躲避球，看遍各大醫院、歷經民俗療法、推拿針灸及瑜珈仍痛到無法入眠，免疫藥物加類固醇也沒效，最嚴重時曾2週無法走路，需靠丈夫扶持如廁。

5年前，蔡雪領取重大傷病卡，陷入憂鬱，偶然參加慈濟岡山志業園區社教中心順氣養生課程，由物理治療師吳玉枝持續拍打順氣，腫處漸消。

吳玉枝表示，順氣養生上3個月，減少關節腫脹症狀，1年後蹲跑爬跳沒問題，現在，患者血色素與CRP（C反應蛋白，發炎指標）指數正常，配合孩子學業，每年出國2次，找回人生樂趣。

蔡雪回憶說，先前服用大量止痛藥，用量可怕，沒想到「綿密順拍就能讓氣順暢」，不同順氣方式緩解疼痛。

慈濟物理治療團隊表示，順氣養生經由拍打肌肉動作，活化血液循環，患者轉動關節，調整受壓迫部份，解決身體物理產生傷痛。