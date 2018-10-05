台中花博綠色交通攻略 台鐵轉接駁車最方便

2018-10-05 18:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博交通規劃攻略出爐！市府交通局長王義川今日建議，搭台鐵逛花博最王道，10分鐘一班、班班停靠后里豐原，后里火車站出站即是園區，豐原火車站走路10分鐘直達葫蘆墩園區；另有16處接駁站、班次密集，自行開車「會被笑」。

王義川今日在市府的花博交通接駁記者會指出，花博將是我國史上最大規模的人車遷徙，共規劃12條接駁路線，免費接駁專車及公車前往園區逛花博最方便，可避免塞車，兼具環保、方便、快捷又舒適。

王義川建議，市府規劃「搭台鐵A計畫」，參觀后里、豐原兩園區的民眾，可搭火車到后里、豐原站，后里火車站外面就是花博園區，而豐原火車站到葫蘆墩園區，走路10分鐘，騎iBike5分鐘、搭接駁車15分鐘。外埔園區則可從大甲站火車站轉乘92、212、213、215、811路公車抵達。

市府對自行開車的外地遊客，規劃「完全接駁B計畫」，將提供神岡、外埔、甲保廠及永豐餘等停車場供民眾停放，並已協調麗寶樂園提供停車免費優惠，民眾可從停車場直搭接駁車；規劃5條市區接駁車路線直達后里園區，園區間電動公車串連外埔園區，平均每10分鐘一班。

旅行團或遊覽車則是「揪團包車C計畫」，各園區皆已規劃遊覽車上下客區及遊覽車停車場，創全國之先設置遊覽車司機休息站，提供免費餐點與茶水，花博期間將加強取締遊覽車違規停車，避免佔用道路空間。

王義川強調，參觀花博的民眾千萬別選擇「開車被笑D計畫」，園區周邊將找不到任何1個停車位，各停車場規劃皆遠離園區，並進行交通管制、禁止臨時停車，維持道路淨空，開車的民眾可遵守指示牌面引導抵達停車場。