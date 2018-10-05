「痞子英雄」裝甲車再現國防工業展 效果始料未及...

2018-10-05 18:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展甫落幕，和春技術學院在展場秀出「痞子英雄」裝甲車，相當吸睛，明眼人卻看中隱藏其中的焊接等5大技術，國內外廠商都來洽詢人力資源培訓，校方始料未及。

第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展上月30日落幕，包含國防部、國內外廠商450個攤位展出，台大、成大、海大、高科大及和春技術學院也都應邀參展。和春技術學院攤位前就擺設一輛看似軍事用裝甲車，其實它是電影「痞子英雄」道具車輛。

和春副校長呂綺修指出，該部裝甲車是導演蔡岳勳拍攝「痞子英雄」的裝置道具，因為學校與蔡的團隊策略聯盟，學生在拍攝期間前往其劇組實習，完成拍攝後，連同裝甲車、分鏡腳本及劇服等都贈送給和春作為教學用途。

當初劇組打造裝甲車時融合了軍事概念，因而校方特地運到展場，以符合展覽主題。呂綺修說，該車仍可以上路，因為怕被偷開走已經斷電，其餘配備完好如初。

外行人看熱鬧，廠商則看上了隱身其中的CATIA繪圖、機電整合、焊接、檢測、物聯網5大技術，紛紛登門探詢，透露建立人力資源培訓意願。美國節能設備供應商North State Utilities 董事長 Nik Kornaros開展第一天就去看展，隔天就與校方簽訂MOU，將到和春設立據點培訓學生。

呂綺修說，和春工管系8年前設立全國唯一的焊接技術課程，取得與台船合作機會，另與駐龍精密、台朔重工等知名大廠也有往來，這次參展讓國內外廠商看到人才培訓的努力，相當有收穫。