台中大安區農會設農民直銷站 販售當日新鮮蔬果

大安區農會設立農民直銷站販售新鮮農產蔬果。（記者張軒哲攝）

2018-10-05 19:57

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區是台中魚米之鄉，大安區農會今天在農會本部的飛天豬生活館設立農民直銷站，讓消費者能輕鬆買到在地農友種出的4章1Q可溯源蔬果，為了提供消費者新鮮、安心、具有地方特色的農產品，並且縮短食物里程，想要購買大安在地青蔥與芋頭等安全蔬果，來農會直銷站就對了！

大安區農會除了研發生產許多農產加工品，還設置農民直銷站，每週一至週五，上午8點至下午4點定期販售，目前輔導簽約供貨農友有20人，今天的上架活動有台中市府農業局副局長蔡勇勝、台中市農會主任賴倉毅、大安區農會理事長黃明榮、常務監事陳蓮章、產銷班供貨班員等人與會。

直銷站由農會及農民共同擬訂自治管理規範，作為農會與農民合作遵循的標準，並由農會逐戶實地審核參與農民資格及生產環境，販售產品上並貼有標籤，讓消費者瞭解產品來源，並定期辦理產品農藥殘留檢查，務必讓消費者買的安心，吃的安全，由於農會地處大安區住戶密集的中庄里，附近公務機關林立，讓民眾可就近採買新鮮蔬果。

大安區農會指出，透過地產地消、縮短食物里程之產銷價值鏈，是未來農業重要課題，有助於增加農民收益，並縮短食物里程，設置農民直銷站，盼能提供小農完整農產品銷售管道增加收入。