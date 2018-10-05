青春搖滾演唱會10日中興新村舉行 朱俐靜等歌手接力演唱

2018-10-05 22:38

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣府10月10日（星期三）下午5點起，在中興新村親情公園（台灣省政資料館對面廣場）舉辦「2018搖滾青春演唱會」 ，邀請歌手朱俐靜及原子邦妮等樂團輪番接力演唱，縣府新聞及行政處5日並宣布，高中職及大專院校學生當日憑學生證即可兌換胖卡市集餐券及限量螢光棒，前200名進場還可優先進入草地搖滾區（下午4點30分起開放進場），與歌手們近距離共度搖滾之夜。

縣府新聞及行政處林琦瑜處長表示，此次演唱會結合交通安全宣導活動，以機車族為主要宣導對象，由於機車家家戶戶必備，使用的人眾多，特別是以機車為主要交通工具的年輕學子，相對發生交通事故的機率較高，因此，跳脫以往制式宣導方式，結合道安知識與樂團表演，希望能吸引更多民眾參與，在欣賞精彩節目之餘，養成遵守交通規則觀念，珍惜生命，避免事故發生。

活動自下午5點起在舞台區有道路交通安全宣導，答對問題即可獲得精美宣導品，前10組還可以和爽樂團、麋先生合照，周邊有縣府各局處政令宣導攤位、胖卡餐車市集、道安闖關遊戲攤位，前200名參加闖關者還可獲得活動限量紀念杯袋。

縣府新聞及行政處表示，為了讓更多民眾能觀賞精彩節目，當天活動也將在地方電視第3和第4頻道以及中視YouTube直播。