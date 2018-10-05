宜蘭縣校長遴選擬取消浮動委員 教師、家長團體反對

2018-10-05 18:57

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天下午召開校長遴選檢討會，縣府提案擬取消參與遴選的3名浮動委員；對此，宜蘭縣教師會與宜蘭縣家長協會都表達反對立場，教師會批評，如此將喪失遴選可觀性，家長協會則僅支持取消浮動委員的教師代表。教育處指出，檢討會就是要廣徵各界意見，不會有定案。

宜蘭縣現有29名國中小候用校長，根據宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點，現行的校長遴選委員會，設置9名遴選委員，投票表決新任校長人選，固定委員6名、浮動委員3名。

6名固定委員3人是縣府代表，另3人為專家學者，由家長、教師及校長團體協助推薦聘任，至於3名浮動委員，校長出缺學校的老師代表佔有1席，出缺學校的家長代表占2席。

縣政府今天召開校長遴選檢討會，據了解，縣府打算修正「宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點」，取消遴委會3名浮動委員，避免學校的老師與家長干擾遴選作業，讓校長遴選「選舉化」，藉此回歸教育專業遴選；不過，宜蘭縣教師會卻有不同意見，提案希望3名由專家學者組成的固定委員，直接由家長、教師及校長團體推派代表，讓遴選出來的校長，更符合教育現場的需求。

針對外傳的縣府提案，宜蘭縣教師會理事長鄭棋怡指出，絕對會反對到底，如此不但不合法治，也會讓校長遴選喪失客觀性，專家學者並未真正了解教育現場，遴委會只剩專家學者，選出的校長不可能符合教育現場的需求。

宜蘭縣家長協會理事長楊迪修則認為，協會的立場反對把所有浮動委員取消，只需取消學校教師代表，以便新任校長上任後的管理，兩席家長代表則應該予以保留，協會也支持教師會不讓專家學者參與遴選的立場。

教育處指出，檢討會就是要廣徵家長、校長及教師團體的意見，再來研議是否要修正宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點，這是每年的例行程序，現階段尊重家長與教師團體的意見，是否修正還要研議，至於現在外傳的縣府方案，檢討會並未討論，也非最終定案。