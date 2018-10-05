看好台東金樽漁港前景 民間投資從5000萬增到3億

台東縣金樽漁港是小漁港，但前景看好，縣府表示，民間投資金額從5000萬增到3億元。（記者黃明堂攝）

2018-10-05 19:05

［記者黃明堂／台東報導］台東縣金樽漁港由縣府招商，將由三井集團打造漁村市集，縣府表示，業者原投資規模5000萬元，但看好金樽潛力，大幅增加到3億元，將是全國首屈一指的觀光漁市。

縣議員劉純歌今天針對金樽漁港整體發展質詢縣府農業處，希望在既有的漁港功能之外，增加交通港及遊艇港功能，處長許瑞貴說，縣府已計畫在富岡漁港之外，再以新港漁港為交通港，所以金樽應該是朝遊艇港方向擴充較為適宜，且有業者表達興趣。

金樽現狀是傳統漁村，但漁港有約2.5公頃公有土地已由縣府招商，由三井餐飲事業集團子公司上引水產得標，將興建兼具餐飲及工藝產品展售平台的觀光漁市，劉純歌詢問何時動工。

許瑞貴答說，業者原本已經向縣府送建造執照申請，但是抽回了，正在修改內容，將擴大整體投資規模，從原有的5000萬元，增加到3億元。

許瑞貴說，業者在第一期環境整理過程中，感受到金樽漁港的美景及潛力，因此增加承租土地的面積，所以重新設計建築物，預計下個月重新送件，明年3月動工，估算可於109年啟用。

許瑞貴說，金樽漁港將在保留傳統漁村風貌及自然景觀的前提下，提供現代化設施，業者考量整體漁港風貌，也承諾在既有的承租地之外，認養維護港區的公有土地，東管處也願意配合規劃海岸活動。