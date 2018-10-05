竹市百年老學校內湖國小 彩色繽紛新跑道啟用！

新竹市百年老學校內湖國小的操場跑道已很老舊破損，市府經過翻修更新後今天啟用，學生們開心在操場運動和進行趣味競賽。（記者洪美秀攝）

2018-10-05 19:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市內湖國小是竹市第6所100年的老學校，學校內很多設備已老舊，市府啟動內湖國小老舊操場與球場翻新整建，今天舉行啟用典禮，市長林智堅與在地民代和學生共同啟用全新的彩色跑道，林智堅也鳴槍為趣味接力賽揭開序幕，鼓勵學生開心運動，市府會續推新校園運動，縮短城鄉差距，讓孩子擁有相同的學習和教育環境。

林智堅說，內湖國小操場跑道使用超過10年，跑道已磨損，加上彈性不足及排水系統不佳，每逢下雨就積水，學生運動也受影響，市府此次進行內湖國小操場及跑道的全面換新並重新塗刷球場，讓學生下課都愛在操場運動。

林智堅說，希望竹市的孩子除能開心學習，也要健康成長，除已改善多所學校的運動操場和球場，更投入超過31億元推動新校園運動，重建22棟校舍，且新建關埔小學和華德福小學，更將美學帶進校園，打造孩子的知識的遊樂地。

林智堅說，出生香山區的他，小時候總愛和堂兄姊到內湖國小玩耍，對內湖國小有特殊的情感，看到操場跑道全面更新，他激動的說，要讓孩子們在操場上盡情打球運動及奔跑。

不少內湖國小學生都說，現在很期待下課，大家都會到新操場報到，以前跑道積水易跌倒受傷的情況完全不見了，以前球場的地面脫漆嚴重，打籃球也要很小心，但如今翻新維修整理後，不僅操場和新球場顏色變得繽紛，運動及跑步也更舒服自在了。

校長曹喩傑說，內湖國小現有操場10年前曾整修，但因長期使用且排水系統不佳，每逢下雨過後就四處積水、跑道PU及球場壓克力材料破損嚴重，影響學生上課及課後運動之社區民眾安全，如今操場及跑道維修完成，終於可以讓學生們安全健康的跑步運動了。