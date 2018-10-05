觀光熱點台南正興街 竟出現6米高「曬衣架」…

主辦單位希望藉由「劊蝕尚」，凸顯資源的浪費。（記者邱灝唐攝）

2018-10-05 16:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市正興街、國華街是熱門的觀光景點，今天下午卻出現一座高達6公尺的「曬衣架」，男女裝及童裝一應具全，引起關注目光！其實，這是由台南市文化局與民間企業合辦的「洽好市集」，為了凸顯快時尚所帶來的資源浪費，才製作而成的裝置藝術。

根據統計，台灣平均每分鐘丟棄約10件舊衣服，一年就達520萬件，不僅造成資源浪費，燒毀過程更造成環境污染。台南市文化局、台南企業文化藝術基金會、誠美社會企業、工研院為了凸顯這個問題，今天起一連3天在正興街、國華街口合辦「洽好市集」，宣導資源再利用的「循環經濟」概念。

主辦單位說，這個竹製裝置藝術名叫「劊蝕尚」，透過舊衣包覆高6公尺、長4公尺的竹架，凸顯資源的浪費，一旁還有利用各布料拼貼而成的時尚人台和卡奴拍照區，傳達現今社會因購物慾過剩，成為信用卡與快時尚的奴隸。

主辦單位也與成功大學、台南大學等8所大專院校合作，讓大學生利用水泥包材、東山咖啡袋及紡織廠所提供的零碎布料，再製成手提袋或束口袋，為白河的特產重新包裝，發展循環經濟與地方創生連結的合作機制。