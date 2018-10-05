響應骨髓捐贈 慈濟醫護人員挽袖建檔

2018-10-05 17:04

〔記者張軒哲／台中報導〕為鼓勵民眾參與骨髓配對，大愛劇場《超完美任務》以中區骨髓捐贈推廣小組葉文楷、王孟專夫妻為主軸，講述團隊為幫血癌患者尋找十萬分之一配對機會的溫馨故事。台中慈濟醫院今日舉辦《超完美任務》見面會，醫護踴躍加入驗血建檔，本尊與藝人與觀眾面對面，曾完成捐髓也現身說法，分享救人一命無損己身喜悅心情。

台中慈濟醫院醫務秘書邱國樑致辭指出，骨髓捐贈驗血建檔不難，就跟捐血一樣，鼓勵大家多多建檔，讓生命交關的重症患者多一個希望。故事本尊葉文楷與王孟專等人，李相林、阿喜等多位演員也到場，葉文楷夫妻多年來在中部推動骨髓捐贈，重拾健康的受髓者陳玉玲共襄盛舉，肯定骨髓捐贈的重要性。

骨髓配對難度極高，需要6對基因百分百吻合，成功的機率只有十萬分之一。葉文楷說，目前取得造血幹細胞的方式有臍帶血、腸骨、周邊血三種，周邊血佔九成，整個捐贈過程非常安全。

就讀高三的劉重儀同學在媽媽鼓勵下加入骨髓幹細胞建檔行列，當成是「十八歲的生日禮物」，他也期待配對成功如願助人。慈濟醫院核醫科林娜宜驗血建檔13年後配對成功。她說，2014年的捐髓過程十分順利，就是打針的副作用、骨頭酸痛還有一般抽血檢查等，隔年參與感恩會時，看到影片介紹受髓者處理過程，她邊說著，眼眶泛起淚水「發現受髓者不但接受病魔折磨，受髓過程中也是十分辛苦。」受她感召的同事也挽袖建檔。

急診室專科護理師王文聰，同樣建檔13年，2015年到隔年，短短4個月內配對成功兩次，第一次排序在前面的人同意捐髓，直到第二次如願捐出，期間雖因施打生長激素，感覺身體疼痛及腹瀉等症狀，但想到等待希望的陌生人，能因他的造血幹細胞重生，仍咬牙撐過把握助人好因緣。