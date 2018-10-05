施俊吉：2025非核家園 太陽光電將帶動1.2兆投資

2018-10-05 17:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018台南國際生技綠能展今天揭幕，行政院副院長施俊吉親臨剪綵，他感謝市政府舉辦這樣的活動，對於五加二產業創新的推展，發揮了加乘效果，也重申2025非核家園的目標，強調屆時太陽光電能發電250億度，將帶動1.2兆元的鉅額投資，為地方創造更多優質的就業機會。

活動在南紡世貿中心登場，為期4天，今年邁入第8屆，規劃政府形象區、生物科技區、綠色能源區、國際產業專區、創新產學研區等5大展區，超過160家廠商、430攤位數參加，整合中央各相關部會，吸引美國、法國、南非、印尼、紐西蘭、比利時、奧地利等7個國家共襄盛舉。

主持開幕典禮的代理市長李孟諺表示，全力推動陽光電城計畫逾7年，迄今同意備案達5184件，總裝置容量679MW，預估年發電量8.7億度，相當於3.1座曾文水力發電廠的年發電量，年減碳量46.4萬噸，是1427座台南公園的年減碳量。

施俊吉也指出，為加速能源轉型，達成2025非核家園的目標，行政院致力改善發電結構，全力發展太陽能與離岸風力發電，要將再生能源的發電佔比，大幅提升到20％。

施俊吉說，依照目前的規劃，太陽光電在2025年會完成20GW的裝置容量，可望帶動鉅額投資；而行政院在台南沙崙建置綠能科學城，也是希望增加我國再生能源技術能量。

施俊吉強調，政府正以連結全國產學等各界的資源，打造1個綠能科技創新的產業聚落，做為系統整合、新技術測試及量產的基地，這將是加速我國能源與產業轉型的重要關鍵。