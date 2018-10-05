恆春農會歡慶百年 洋蔥醬油滷肉飯拼出地方特色

大廚製作洋蔥滷肉飯互相比拼。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-05 17:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷經百年風華的恆春鎮農會，今舉辦別開生面的慶祝活動，將南國烈日下產出的特有洋蔥，華麗轉變為溫婉甘美的恆春洋蔥醬油，並邀情恆春半島飯店及知名餐飲業者，各自展現手藝創作洋蔥滷肉飯，甘甜美味的香氣吸引上千民眾爭先試吃，恆春鎮農會也期盼推廣「洋蔥滷肉飯」成當地特色小吃。

這場號稱「洋蔥滷肉飯大師賽」的活動，吸引了墾丁凱撒、福華、華泰瑞苑、悠活、小時候等多家業者參與，大廚們巧妙融入恆春農會的洋蔥醬油及龍水米，不到中午用餐時刻，整個會場瀰漫誘人甜香，到場參與活動的賓客都忍不住大口試吃，早顧不得形象。

恆春鎮農會總幹事林順和指出，「洋蔥醬油」用在地生產的洋蔥與黑豆釀出純粹的恆春味，在屏東科技大學合作開發下，克服了洋蔥內部高達160度高溫的菌株，並保持洋蔥獨有的活力特色，滷製各項食材都能帶出自然甜味。

「洋蔥滷肉飯能展現2項恆春特產！」林順和說，「滷肉飯」本來就是台灣經典小吃，使用洋蔥醬油及龍水米，更能提昇「滷肉飯」的口感，百年歷史的農會將全力推廣到恆春半島，希望平價小吃帶動觀光業重展風華。

大廚製作洋蔥滷肉飯。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮農會慶祝百年歷史。（記者蔡宗憲攝）

大廚製作洋蔥滷肉飯互相比拼。（記者蔡宗憲攝）

大廚製作洋蔥滷肉飯互相比拼，民眾大快朵頤。（記者蔡宗憲攝）

大廚製作洋蔥滷肉飯互相比拼，民眾大快朵頤。（記者蔡宗憲攝）