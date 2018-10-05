另類水患災民 8公斤穿山甲現身濱海地區

2018-10-05 16:11

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南在0823水患時淹得相當嚴重，沒想到經過一個多月再度傳出受災「災民」。一隻約8公斤的穿山甲昨夜被發現在安南區城北路一處民宅門口閒晃，隨後被民眾帶往市警三分局安置，而接獲通報的副議長郭信良更說，從沒看過那麼大隻的穿山甲，應該有16斤那麼重。獸醫師今早檢查後，下午將其送往南投特有生物保育中心搶救。

發現穿山甲的黃姓男子昨晚跟朋友喝酒回家後，意外發現一隻穿山甲在門口晃蕩，才用塑膠袋把捲成球狀的穿山甲裝起來，由於農業單位凌晨無人上班，因此才先送往市警三分局土城派出所安置。

接獲通報而前往察看的郭信良表示，土城靠近海邊，從小到大都沒看過穿山甲，但一遇見就發現那麼大隻，重量應該有16斤、長度近90公分，跟平時的5、6斤重差距相當大。

這隻落難的穿山甲今早則被送往動物醫院檢查，但健康狀況不穩定，因此下午送往南投特有生物保育中心搶救。

森保科長楊錦樹表示，這隻約8公斤重的穿山甲已有一定年紀，外觀看起來沒有明顯傷勢，原本打算檢查後帶到深山野放，沒想到檢查出可能長期沒有進食或生病，因此才送往特生中心。

對於外界好奇生活在山區的穿山甲竟然出現在濱海地區，楊錦樹指出，應該是8月下旬的大水將其沖到平地，而類似的案例今年也已出現3、4例。