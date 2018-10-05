台灣像有防護罩 今年25個颱風轉彎關鍵曝光！

2018-10-05 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕今年第25號颱風「康芮」不僅逐漸遠離台灣，威力也持續減弱，康芮在明後2天（6、7日）將朝南韓、日本方向前進。截至目前為止，今年共有25個颱風形成，但接近台灣時不是轉向就是擦邊而過，彷彿有個「防護罩」在保護台灣一樣，氣象專家則解析，颱風走向和太平洋高壓及季風低壓有關！

從今年1月至今，西北太平洋總共生成25個颱風，但是到目前為止，沒有一個颱風真正直撲台灣而來，只有一個輕颱瑪麗亞從北台灣擦身而過，根據氣象局資料顯示，平均每年有3.36個登陸或曾「侵台」致災的颱風，目前則是低於該數字。

綜合媒體報導，氣象專家賈新興表示，颱風會受到太平洋高壓強度強弱的變化影響，一旦高壓勢力減弱，就會把颱風往北邊拉，若高壓勢力增強就會把颱風往南推，這也是成為把颱風引導到台灣的助力。

賈新興也提到，其實台灣早年也有發生過類似的案例，「那一年是1964年，34個颱風你可以看到，環繞著台灣，然後看到台灣這邊好像自動分流。」最近2個一度被認為會侵台的颱風潭美與康芮，就是碰到同樣情況，兩者都沿著太平洋高壓邊緣「一路向北」。

而據《TVBS》報導，國家災防中心氣象組副研究員朱容指出，季風低壓也是影響颱風路徑的一項關鍵，當南邊海溫偏高時就會加強低壓帶，日本就會出現高壓增強的情況，因此颱風只能往太平洋高壓與季風低壓間形成的通道來移動，「一高一低、一推一拉讓颱風遠離台灣。」