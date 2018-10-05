野柳地質公園宣傳觀光 贈送日本複刻女王頭

野柳地質公園致贈日本美彌市複刻版女王頭，美彌市將女王頭放在秋芳洞地質公園入口處外面，讓各國遊客都能看見。（記者俞肇福攝）

2018-10-05 16:27

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳地質公園因為女王頭聞名於世，野柳地質公園近年來與日本各地的地質公園締約建交姐妹公園，透過致贈複刻版女王頭、在JR銚子車站剪票口用地磚拼貼女王頭與廣告看板，增加日本人認識野柳地質公園之美。

野柳地質公園總經理楊景謙說，野柳地質公園與日本的地質公園簽署姐妹公園已有5個，包括9月下旬剛與銚子地質公園簽署；日本美彌市市長西岡晃11月4日將組團到野柳訪問，日本淺間地質公園也將於明年春組團訪問，希望朝建交方向努力，顯示野柳地質公園對拓展觀光能量的努力，獲得正面回應。

野柳地質公園擁有女王頭、燭台石、仙女鞋等地質奇景吸引外界目光，而其中以女王頭聞名世界，最令人讚嘆；楊景謙指出，野柳地質公園2017年遊客250萬人次，國內遊客占20％、國際遊客占80％。另外，日本每年約有180萬人次到台灣旅遊，其中僅約5％會到野柳參觀，期盼透過這樣的宣傳方式，讓更多的日本民眾了解野柳之美。

觀光局長周永暉表示，透過這樣的方式讓日本民眾及到日本的觀光客可以看到台灣；周永暉還說，地貼宣傳方式再搭配火車站月台牆面廣告宣傳，未來希望有火車彩繪的方式，因為火車移動式宣傳，從一個車站延伸為數十個車站，善用日本的鐵道進行宣傳，讓更多人看見台灣。