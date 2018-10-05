錯過要再等700天！南瀛國際藝術節 台日藝陣合陣招手

「南瀛國際藝術節」歡迎會盛大熱鬧。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-05 16:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第11屆「南瀛國際民俗藝術節」，來自世界四大洲16國共22組國際團隊共襄盛舉，市府今（5）日在台南大億麗緻酒店盛大舉辦歡迎宣傳會，副市長張紹源代表致贈充滿祝福的文創紀念品「金獅面具」，正式宣告國際民俗饗宴明（6）日正式開鑼登場！

為歡迎國際團隊到來，文化局安排歸南國小精彩的跳鼓陣表演，讓國際友人感受台灣傳統藝陣文化之美。紀念品「金獅面具」則以傳統糊紙為基礎，彩繪圖騰大多以王字及在地草仔花為主，代表對天、地的尊敬及萬物欣欣向榮的期待。

文化局表示，紀念品製作過程繁複，運用土模雕塑、紙塑、彩繪等傳統工藝技術，並結合當代金工藝術創作，致贈具有深度意涵的紀念品，藉以代表熱情歡迎。

文化局表示，今年民俗藝術節促成「前所未見」的台日藝陣合陣，日本的「東北鹿舞」邂逅台灣的「七股白鶴」，日本藝陣團隊也將造訪各地宮廟、社區及學校「交陪」。

南瀛國際民俗藝術節將於6日晚7點半在南瀛綠都心開幕，當天下午4點半先在新營市區踩街，7日下午3點在中西區踩街巡禮。活動將至14日，9天的活動期間除每天晚上7點半於主場地新營南瀛綠都心皆有表演節目外，也將巡迴全市21區，總共34場華麗精湛的國際演出。由於這是2年1度的文化盛事，民眾若錯過今年欣賞，還得再等700天了！

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