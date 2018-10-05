教育政策與經濟發展研討會 新加坡學者：教少才學多

2018-10-05 15:44

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今明兩天在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，新加坡南洋理工大學教育研究院副院長Dr.Goh Chor Boon表示，新加坡邁向智慧國家之際，教育也隨之改變，推動「教學減少、學習變多」策略，教學減少就會學的更多更好，因為推動優質教學，讓孩子有最好的學習成就，而非塞滿孩子腦中知識，填鴨效果並不好，學生樂於自主學習，除學到一般技能外，更要學習創新所需的軟實力。

Dr.Goh Chor Boon表示，1976年他成為老師的時候，沒有人想當老師，只有找不到工作才會去當教師，但今天是7個人搶一個教職，教師品質提升非常多，教書不是工作而是專業，需要熱忱，影響未來和年輕人，找教師是找菁英中的菁英。

他也分享新加坡的優勢是會不斷去看未來5年10年計畫，是具有前瞻性民族，按步就班落實願景，需調整就調整。1997年新加坡推出重要教育政策「思想學校」，帶動教育成為最優秀教育系統之一，邁向21世紀重要概念是「創新、創新再創新」，年輕人和學生學習如何創新，也體認到自己在經濟中扮演重要角色，2000年推出創新和企業精神計畫，並非人人都要成為企業家，企業精神強調能變通和找解決方案，未必與創業有關。

新加坡政府認為學生的能力和知識重要，但價值觀更重要，年輕人真的需要重新了解「身為新加坡人的真正意涵」，而新加坡能在短時間內成功的密訣是只做兩件事：「發展優質老師，發展優質校長。」Dr.Goh Chor Boon反問，身為台灣人的內涵為何？他認為，教育是要使孩子有更清楚的價值觀。

新加坡已走向智慧國家目標，有2個重點，一是透過研發創新，另一是創造更好的數位基礎建設，也找出立基產業。新加坡非常重視研發，培養很多科學家，促成科學文化，把創新帶到每一個環節，創新氛圍無所不在，企業支持創新，人人發揮創意，掃廁所和教書的教授都可發揮創意。

教育須帶動學生思考，背誦是過去的做法，現在的教育要為企業帶來價值，學生要能多角度理解問題，發揮創意，提問的藝術因此須帶入教師的教學，培訓懂得探詢的老師，新加坡近2年引進應用學習計畫，只學科學就會像機器人，數學和科學觀念須運用在生活中，此外，政府希望人民能一直學習，新加坡人民都能拿到500美金發展自己的技能，可用於插花、書法等課程。

前教育部長、佛光大學校長楊朝祥表示，教育需要更多投資和關注，台灣的表現不如預期，應更關注和更投資教育，新加坡人不只做夢也會行動，顯見執行更重要。