美國學者強調投資初等教育重要性 批政治決策短線

2018-10-05 15:57

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今明兩天在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，國內外學者及教育工作者等4百多人參與盛會。美國喬治城大學教授Dr.George Psacharopoulos強調投資初等教育的重要性，也指出現在企業雇主需要的是具有多元能力的員工，而非僅有技術狹隘能力的員工，研究並顯示，信任度愈高，投資會有更大的收益。

George Psacharopoulos表示，台灣是他認識不多的國家，這次受邀來參加研討會，相信對台灣會有更進一步了解，最初接受大會邀請時有些意外，他並非台灣專家，能為台灣貢獻什麼呢？他認為自己不是來告訴台灣要做什麼，而是分享其他國家在面對諸多教育問題時，解決的方法是什麼，提供台灣依自己狀況作出選擇。

George Psacharopoulos認為，企業雇主今天要找的不是一個有狹隘能力的員工，反而是有基本閱讀能力、團體合作及電腦運算能力，很多雇主強調「信任他人的能力」，亞里斯多德曾說：「當不信任一個人，交易成本會提高。」信任度使投資有更大的收益，而教育須鬆綁，使在地單位有更多自由度設計教學，先投資初等教育，接續中等教育，最後才是高等教育，投資時要注重自主性、責任制和評鑑機制，提供資金時應給學校足夠彈性決定資金配置，很多國家看到這些數據卻未依此改善，主因為教育是百年樹人，政治決策是短線操作。

George Psacharopoulos指出，網路有上百萬筆資料在討論教育危機，除了貧窮的非洲國家，先進國家如美國也遇過教育危機，台灣並不孤單，這是全球各國會遇到的問題。依2018OECD PISA科學和數學表現，台灣的表現很好，但台灣卻說自己的教育有問題，興學需要經費及其他產業支持，但投入經費和PISA表現未有正相關，反而是隨機分配，花多少錢在學生身上，和學生的表現並無直接關係，這樣結果常被忽略。

據他研究多國的經驗，教育政策失敗原因在於根據直覺、想法或政治權宜行事，但教育政策應該要根據證據而研訂，數年來的證據指出，教育政策關係到多個領域，需要跨領域合作，實際上卻很難推動；近60年來經濟學家主導教育經濟，人力資本理論出自芝加哥大學，認為教育是投資、不是消費，教育有多重影響如勞動力參與，一個人受了教育，比較有可能就業，有較高收入。

George Psacharopoulos表示，世界銀行評估職業教育或中等普通教育的投資報酬率，結果違反直覺，普通高中的投資報酬率高於高職報酬率，高職是產業所需，但普通高中的投資報酬率卻較高，彙整好多國家和好多研究，唸技職教育的人可以較快找到工作，比唸普通高中快，但再過5年，勞動市場中，普通高中收入超過技職者。

此外，研究顯示，有去上幼稚園的孩子長大之後，比較可能有好的收入，在學校時間較長也影響就業機會，教育年限和人均收入有正面相關。George Psacharopoulos以韓國和巴基斯坦兩國相比，原本人均收入差不多，1950年代，韓國一直上升，巴基斯坦未成長，主因是韓國很早就注重初等教育。日本戰後可很快復甦，也是因政府大力投資初等教育，德國在二戰之後有很好復甦能力，亦是政府下功夫在人力資本上。同樣韓國和奈及利亞相比亦同。

教育部政次姚立德表示，教育部過去投資在教育的金額，初等教育比高等教育低，今年開始，教育部花了1200億元在12年國教，有1千億花在高等教育，今年放在初等教育的比例稍高，是否會帶來改變？符合人力資本論，有待觀察。