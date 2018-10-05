快來逛！「山那邊的市集」 6日起登場

2018-10-05 15:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕茂林國家風景區管理處推廣原住民部落產業及藝術文化，今年推出為期2個月的「2018山那邊的市集」，首場將於明天（6日）起在高雄新威森林公園登場，11月移師屏東縣瑪家鄉禮納里部落及霧台鄉神山部落，市集在每週六、日，上午10點至下午4點接力登場。

茂林國家風景區位於高雄市、屏東縣，橫跨高屏6大行政區，有壯麗山景、豐富生態及內涵豐富的原住民文化，茂管處此次推出「山那邊的市集」期望將該市集塑造成南台灣特有的原民市集品牌。

茂管處表示，系列活動除了原住民特色市集，為鼓勵部落藝術家創作，還特別邀請轄內藝術家至現場創作；新威場次邀請以龍紋石創作聞名的馬樂老師，與榮獲2018台東國際青年文創營暨競賽「國際青年文創金獎」得主iyas老師等人到場創作。

至於屏東縣禮納里場次，邀Vavayan工坊的何美蘭及郭慈香老師，帶來鋁線及月桃的媒材創作；神山場次則邀請出身藝術世家的杜彣豪老師展現雕塑之美，展現藝術即生活，生活即藝術的精神。

市集展出內容也相當多元，包括小米甜甜圈、返鄉青年手作麵包、原住民風味烤肉、手作甜點、紅藜小米口袋餅等美食，以及人體手繪、童玩工藝、手作飾品、皮雕品等手藝與工藝品；詳情可上「山那邊的市集」臉書粉絲專頁查詢。