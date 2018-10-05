台北公宅展秀成果 林欽榮：將持續推優良公宅

林欽榮強調，台北市公共住宅不是純住宅，公宅內有多項福利設施，更融入智慧科技。（記者楊心慧攝）

2018-10-05 15:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府推動公共住宅，今天開始在松山文創園區北向製菸工廠舉辦2018台北公共住宅展，在19天內展出北市府具體公共住宅推動成果，副市長林欽榮表示，北市府近期推出的公宅中籤率低，但也代表很多市民報名、公宅需求量大，顯示建公宅是正確方向，同時他也允諾，市府將會持續推出品質優良的公宅。

台北市都市發展局今上午舉辦「2018台北公共住宅展」開幕記者會，林欽榮、都市發展局長林洲民在現場說明公共住宅推動成果。林欽榮指出，北市府興建只租不售的公共住宅是重要政策之一，市府團隊花3年10個月、投入大量資源和人力規劃興建公宅，台北市長柯文哲上任到今年10月止，已有36處基地發包與動工，且包含1萬2000多戶已對外招標。

林欽榮強調，台北市公共住宅不是純住宅，公宅內有多項福利設施，更融入智慧科技，規劃公宅時也將交通納入考量，皆位於捷運站附近，且每個公宅都有各自的風格與特色。

林欽榮進一步表示，市府推動公共住宅就是希望能降低年輕人居住成本，推出展覽主要是希望讓更多民眾了解市府推動公宅的具體政策，也盼民眾能夠因此支持公宅政策。

「2018台北公宅住宅展」從今天起自至23日止，為期19天的展覽，於松山文創園區的北向製菸工廠展開；此外，每週六在展場中央區都會有公共住宅設計論壇，民眾皆可免費參加。