龍津高中活動中心動土 林佳龍允諾改善周邊交通

2018-10-05 15:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕去年剛改制為完全中學的龍津高中，今天舉行活動中心的動土典禮，面積為2675平方公尺，將於109年3月完工，由於市區到龍津高中只有一線公車，市長林佳龍當場允諾，會再增加公車路線及增加ibike站，還有拓寬道路，要讓龍津高中演變成為一個學區，不再是孤島。

龍津高中去年改制，目前高中部普通班每年級4班，美術、體育各1班，到108學年將會有18班，而招生已由第一年的8成今年則增加到8成7，而體育班更是滿招，而國中有24班。

為讓龍津的孩子有一個遮風避雨的活動中心，市府核定8千萬的預算興建活動中心，基地面積為5萬多平方公尺，總樓地板面積2675平方公尺，此外市府並核定1億4千多萬， 將新建高中教學綜合大樓，讓龍津高中教學設備愈來愈齊全。

龍津高中今天舉行活動中心的動土典禮，市長林佳龍、議長林士昌、議員劉淑蘭、龍井區長戴燕如、龍井區農會總幹事林裕議及當地多位里長皆到場觀禮。

由於曾任龍井區長，林裕議在致詞時向市長林佳龍建議，從市區到龍津高中，目前只有一線公車，實在太少，建議多增加幾線公車，此外，龍津高中附近都是農地，未來都市計劃，希望能將學校附近變更為住宅區，學校也可興建宿舍，吸引外地學生來就學，繁榮地方。

市長林佳龍則表示，烏大龍地區沒有一個公立高中，去年將龍津國中順利改制龍津高中， 讓烏大龍地區終於有一所公立高中。

林佳龍允諾，會再為龍津高中增加公車路線及ibike站，道路也會拓寬，讓龍津高中成為一個學區，不再是孤島。

林佳龍並表示，市府投入8千萬建置活動中心、2千萬設置基礎軟硬體設備，未來更將編列1億4千萬設置教學大樓及圖書館。

他更強調，未來學校課程設計將著重在國際教育、生活美學及海洋體驗，培育離岸風力發電產業人才，結合港區發展，讓在地人就近工作，不需再離鄉背井。

議長林士昌表示，過去地方人士極力爭取在龍津地區設置國高中，並為辦理學校土地徵收而四處奔走，努力長達23年，終於開花結果。