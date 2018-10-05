無候補球員6人打全場 崇蘭國小奪永信盃全國季軍

2018-10-05 14:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕沒有候補球員，總是6人打全場，其中3人還只正式練球2個月，屏東縣立崇蘭國小五年級女童排球隊，今年首度參加永信杯全國排球錦標賽，就拿下季軍，振奮全校師生。

崇蘭國小去年才正式成立排球校隊，教練陳柏翔是屏東子弟，之前在台北市大安國小擔任過6年排球隊助理教練，前年還獲全國中華盃優秀教練表揚，他回鄉教球，在崇蘭國小助理教練姚宏璋老師協助下，每天早上、放學後，帶領五、六年級共10餘名隊員練球。

該校五年級球員僅6名，李莙妮、宋湘薰是攻擊手，最嬌小僅137公分的陳芯妤擔任舉球員，陳妍蓁、陳沛愉、林恩伃從今年暑假才正式開始練球。

今年9月五年級女排隊連續3週參加3項競賽，先在屏東縣台電盃排球錦標賽拿下冠軍，又獲屏東縣長盃冠軍，接著首度挑戰全國賽，於永信盃全國排球錦標賽，多次演出逆轉勝，最後抱回季軍。

教練陳柏翔說，他平日訓練嚴格，雖要求高，但球員們吃苦耐勞，下課時間還勤練對打，球員平均身高雖僅145公分，仍能克服劣勢，相當不容易。

崇蘭國小校長季永明表示，家長會長杜婕希與下任會長鄭清輝，帶領家長會全力支援排球隊，在比賽經費、球員營養補充都盡力配合，老師與家長們也成立屏東市崇蘭國小排球隊臉書絲粉專頁，現場直播比賽，都讓球員們感受到溫暖與支持。