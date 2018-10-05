基隆安樂區深夜大停電？ 台電：避雷器故障

2018-10-05 13:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安一路一帶，昨天深夜11點多突然大停電，很多社區都漆黑一片，有民眾正在洗澡只得摸黑洗完，還質疑是否是分區輪流停電？議員俞叄發接獲選民反映，立即打給台電處理，台電緊急搶修，指安一路同時有2個故障點，造成5千多戶停電20分到86分鐘不等，不是輪流停電。

昨天晚上11點多，安一路、崇德街、樂利二街62巷民眾反映，突然瞬間大停電，整個區域都黑漆漆，大樓全都暗了，道路路燈也全黑。不少民眾在臉上抱怨，網友說「洗澡洗到一半，叫我怎麼辦」、「白天就跳電好幾次，是要輪流限電嗎？」、「政府是要用愛發電嗎？」、「洗衣機才洗10分鐘就沒電」。

議員俞叄發表示，他家也突然沒電，很多民眾打給他反映停電，他馬上打給台電詢問，台電表示已派員搶修，後來約半小時就復電，但有的地方停到今天凌晨，經台電查明是安一路有2個變電箱相隔幾分鐘，連續爆掉意外，導致停電，台電處理很快，馬上修復了。

台電基隆區營業處負責搶修鄭姓主管說，停電的原因是昨晚10時59分，安一路供電線路一處開關及一處避雷器，接連發生故障，因為兩個故障點連續出狀況，導致安一路一帶線線供電戶5千多戶停電。經搶修後陸續恢復供電，停電時間20分不等，有1千多戶停86分鐘復電，停電最久。

他表示，此次純粹是因線路供電開關及避雷器故障，並沒有分區停電或限電的問題，並不相干。