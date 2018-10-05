醫病》張口困難、口腔潰瘍久不癒 就醫才知罹口腔癌

2018-10-05 13:47

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹一名林姓男子有嚼食檳榔的習慣，出社會20多年近期嘴巴不時出現麻木感，甚至出現張口困難、口腔潰瘍久久不癒等情況，就醫後才發現罹患口腔癌，須接受治療。

台大醫院新竹分院腫瘤醫學中心執行祕書吳慧君表示，據國民健康署資料顯示，嚼食檳榔是導致口腔癌發生及死亡的重要原因，每年約有7千多個口腔癌新罹患案例，有2千多人死於口腔癌，10名口腔癌患者就有9名有吃檳榔的習慣。

許多嚼檳榔民眾認為檳榔致癌是因為紅白灰、荖花等添加物，或廠商添加漂白劑等不良物質，殊不知檳榔本身就是致癌物。

吳慧君說，嚼檳榔除會增加口腔罹癌風險，還容易造成「有氣喘者氣喘惡化；免疫功能低下；罹患食道癌、肝癌、肝硬化、心血管疾病的機率上升；孕婦嚼食檳榔易產生流產、死產、早產等不良懷孕結果；糖尿病患者嚼檳榔會使腎臟受損」等。

因此，台大新竹分院配合國健署持續推動檳榔防制工作及口腔預防保健，凡30歲以上有吸菸或嚼檳榔者（含戒檳者），均可獲得國民健康署補助的2年1次免費口腔黏膜檢查，符合資格的民眾可持健保卡至該院1樓癌症篩檢中心做口腔黏膜檢查。

吳慧君指出，台大新竹分院於1樓癌症篩檢中心也提供戒檳衛教服務，若住院病患有嚼檳榔，將會轉介給戒菸檳衛教師進行訪視，讓住院病患與陪伴親友有直接戒檳管道，提供戒檳服務。