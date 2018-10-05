沉埋百年的革命故事 《簡吉奏鳴曲》再現臺灣農民組合革命運動

2018-10-05 13:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一段臺灣有過，卻被歷史沉埋的反抗青春！歷史課本從未提及的簡吉（1903-1951），對大多數人而言是極其陌生的人物。

衛武營國家藝術文化中心聯合高市文化局與財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會聯手打造《簡吉奏鳴曲》，看日治時期的農民運動家簡吉，如何腳踩鐵馬組織全臺最大陳抗團體「臺灣農民組合」，串聯超過兩萬農民，反抗擁權者的壓迫，為土地、為人民奮鬥的椎心情節。

在1920年到1960年的臺灣歷史中，鮮少人注意的「殖民時代臺灣農民運動」中，透過近年陸續的稀有檔案出現，與廣泛的口述歷史，再現了一個革命家與組織家「簡吉」與一群臺灣農民組合份子，這一段從高雄鳳山發跡，卻埋於無人知角落底層的臺灣農民運動，在當時捲起最壯烈、最具有青春活力與土地的生命力。

高市文化局歷經5年的文獻閱讀與田調訪查，多次與專家學者簡明仁、陳芳明、楊渡、陳延輝等多方研討，並由第15屆國家文藝獎得主李小平擔綱導演、資深編導周慧玲編劇、金曲獎最佳作曲人李哲藝操刀本劇歌曲與配樂等多位金獎製作群共製，並由實力派劇場演員劉廷芳、呂名堯、竺定誼、林子恆擔綱要角，首度特邀高雄市交響樂團首席薛志璋跨界演出，演繹拉著提琴的革命家，並共同詮釋簡吉與那個時代的奏鳴曲。

11月24日、25日兩天將在衛武營登場的《簡》劇，橫跨臺灣40年，看日治時期的農民運動家簡吉，如何腳踩鐵馬組織全臺最大陳抗團體「臺灣農民組合」，串聯超過兩萬農民，反抗擁權者的壓迫，為土地、為人民奮鬥。