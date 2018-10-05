讓失智阿公阿嬤活得有尊嚴 恆春共同照護中心揭牌

2018-10-05 13:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣已經步入老年化社會，人口外流嚴重的屏東地區，更凸顯長者照護問題，屏縣府除了廣設關懷據點，今天針對最偏遠的恆春地區設置「失智共同照護中心」，縣長潘孟安專程出席揭牌，盼增加失智初期確診及後續照護追蹤問題。

由恆春南門醫院負責的恆春區失智共同照護中心成立後，屏東縣內失智共同照護中心已增至5家，除了南門醫院外，分別在屏東醫院、屏基、民眾醫院及安泰醫院設置，失智社區服務據點也增至25個服務點，縣府未來預計規劃至每個社區都有設置。

除了醫療服務，恆春地區也推動「忘、旺學習俱樂部」，由長輩們擔任俱樂部的班長、康樂股長等幹部，由潘孟安為他們進行「綬帶」儀式，鼓勵病友長者們從社團活動穩定健康，並串連楓港、恆春、南世、永靖、保力等樂智據點共同照顧。

潘孟安表示，失智症的出現原因錯綜複雜，常令家屬難以面對，縣府除了「失智共同照護中心」協助評估，也提供衛星定位的「愛心手環」申請，希望失智長輩仍可生活的有尊嚴，不需要在身上掛著大大的防走失牌子。

屏縣府衛生局指出，屏東縣失智共同照護中心截至9月，已服務550多個失智症家庭與5600多位民眾，惟屏東縣地理狹長，距離的問題無法提供民眾使用服務便利性，今年度積極向中央爭取增加服務地點，以滿足民眾需求；近期一名持有失智症中度手冊的恆春鎮呂阿嬤，只能呆坐，長期下來雙眼呈現呆滯、表情漠然，經共照中心轉介至失智社區服務據點，隨團體日常活動及成員互動刺激，長輩臉上表情開始有笑容，且能唱出原住民古調分享，家屬對於長輩的進步感到不可思議，照顧也輕鬆了不少。

負責恆春地區「失智共同照護中心」的南門醫院神經內科主任李明表示，失智與老化最大的不同，就是「忘記的事情，經過提醒是否記得」，症狀是「偶爾忘」還是「常常忘」，甚至因為記憶力衰退影響到日常生活，那務必要到共管中心進行評估，早期發現進行治療及控制。