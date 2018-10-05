行政院核定捷運藍線計畫 台中第2條捷運2020年動工

2018-10-05 12:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中第2條捷運美夢成真！台中市政府交通局長王義川今（5）日說，捷運藍線28年前開始啟動，中央4年前還沒同意，經過市府加緊努力，行政院已發出捷運藍線計畫核定公文，交通局已進行綜合規劃、環境影響評估，預定2020年動工。

王義川說，捷運藍線爭取過程千辛萬苦，3年多前還遭受交通部嚴重質疑，認為與BRT有競合關係，有交通資源重疊的疑慮，所幸市府廢BRT改為優化公車，並增加班次培養大眾交通運量，成功讓捷運藍線「起死回生」。

王義川難掩興奮的說，行政院這張核定公文，是為市民努力爭取而來的甜美成果，林市長指示交通局加速後續作業，相關局處也必須全力配合，全力往完工通車的目標前進，要奠定台中捷運路網基礎。

台中捷運藍線計畫早在1990省府時期推動，包括紅、綠、藍3線。後來因中央考量高鐵聯外交通需求，優先推動捷運綠線，藍線等計畫停滯；過去的市府雖曾於2014年8月再向交通部提出可行性評估，但交通部同年10月「與BRT快捷巴士路網多所重疊之競合關係」為由，退回市府。

王義川說明，市府除向交通部保證市府不再推動BRT，也會積極透過免費10公里公車等措施，同時也繼續提出修正報告，邀集交通部等中央部會實地會勘捷運藍線計畫，多次配合中央意見檢討修正，10月3日獲得行政院正式核定函。

交通局表示，捷運藍線正式啟動，將可根本解決台灣大道塞車問題，初步規劃2020年動工、2030年完工，西起台中港、沙鹿火車站、沿途經過靜宜、弘光、東海3所大學以及百貨商圈、市政府、科博館、中區、台中火車站等重要人流匯集點，是山海屯城區轉乘的重要節點。