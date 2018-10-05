電競》台灣隊作弊！ 《爐石》世界大賽遭官方取消資格

《爐石戰記》世界大賽（國家盃），台灣好不容易才打進八強賽，卻因為其中一名選手作弊，遭到官方暴雪（Blizzard）取消比賽資格。（圖擷取自爐石戰記官方網站）

2018-10-05 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕《爐石戰記》世界大賽（國家盃），台灣好不容易才打進8強賽，卻因為其中一名選手作弊，遭到官方暴雪（Blizzard）取消比賽資格。

綜合媒體報導，《爐石戰記》台灣隊選手紹安在與新加坡新加坡隊賽事後，在YouTube上傳該賽事的影片。其中隊員薛喜（Shaxy）涉嫌在賽事期間偷看直播，經過官方審視與選手個別的訪談陳述後，裁定台灣隊成員使用延遲的賽事直播，而官方有明文規定，禁止透過「擷取賽事直播資訊、選手透過任何管道觀看自己所進行的賽事，或透過觀看該賽事的第三人取得賽事資訊。」

暴雪官方今天表示，台灣隊選手犯下官方明令禁止的行為，台灣隊已被撤銷參加世界大賽的資格，新加坡隊將接替中華台北隊之晉級席次，前往BlizzCon參加《爐石戰記》世界大賽季後賽。

台灣上月對新加坡，歷經一翻苦戰，從0：2的絕對劣勢中「讓二追三」逆轉翻盤，以3：2的戰績淘汰了新加坡，才搶下小組的最後一張門票，前進世界大賽。