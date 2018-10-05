特奧金牌又獲優秀身障勞工 30歲彭聖元翻轉自閉症

2018-10-05 13:19

［記者簡惠茹／台北報導］30歲的彭聖元不但是2013年冬季特殊奧運競速滑冰金牌得主，今年又獲得台北市優秀身障勞工殊榮，翻轉一出生就被診斷出自閉症的人生，彭聖元成功翻轉社會大眾對自閉症的刻板印象，他說，不管是滑冰還是擔任圖書館員，都是他相當喜愛專心投入的事情。

12月3日是國際身障日，台北市政府勞工局今年評選出10名優秀身障勞工並將勞工故事集結成書，今天勞工局在市府一樓舉行「讓光一點點灑進來」贈書儀式，由副市長陳景峻頒發，鼓勵得獎勞工繼續在職場上發揮所長。

獲獎的身心障礙勞工臥虎藏龍，30歲的彭聖元一出生就被診斷是「輕度自閉症」，但是他不但曾奪下2011年夏季特殊奧運獨木舟比賽銀牌、2013年冬季特殊奧運競速滑冰金牌，現在更做著自己喜愛的工作，在陽明大學擔任館員已經長達9年。

喜歡讀書的彭聖元說，很開心可以在書堆裡面工作，把書排得整整齊齊的，更讓他充滿成就感，他常常一看到不整齊的地方就馬上整理，所以曾有館員在圖書館拍婚紗時，攝影師還驚訝怎麼有人把書排得這麼整齊，看到有人把他排的書當作背景拍照，看了覺得很開心。

雖然前年開始彭聖元因為滑冰練習時常到凌晨，決定放下滑冰，但是彭聖元還是擁抱自己其他興趣，旅遊和讀書，他說，最愛看旅遊書，他已經去過日本、美國、南韓、香港、瑞士和希臘等國，接下來希望可以去泰國旅行。

65歲的張再基則是守護校園32年，張再基是台北市立雙園國中的警衛，耳朵重度聽障，雖然有戴助聽器，可是說話偶爾會不自覺比較大聲，他說，聽得很辛苦，箇中的苦自己自己才能深深體會，可是為了小朋友們的安全，他始終保持警覺、特別專注，就是為了給大家安全感。

張再基是雲林人，祖父原本是富有的地主，可是沒想到父親愛喝酒敗光家產，在他16歲時就過世了，張再基為了家計，簽下志願役服兵役，可是卻在29歲練習打靶時發生意外，聽力受損，聽到醫生說好不了，還可能繼續惡化，張再基如同晴天霹靂。

但是張再基沒有因此一蹶不振，努力考試取得學校警衛的工作，6點半上班，他日復一日都提早半小時到，明年即將退休，他說，這30多年來，他都把小孩子當作自己的孫子一樣照顧，很捨不得這些孩子，家就住在附近，以後一定會常常跑回來偷看大家。